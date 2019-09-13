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Собчак показала первые фотографии со свадьбы

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Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала первые фотографии со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. После официального бракосочетания в ЗАГСе они обвенчались.

«Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы муж и жена. Мы поверили», — написала Собчак в Instagram в пятницу, 13 сентября.

Такая подпись появилась под фотографией рук молодоженов с обручальными кольцами. Также в Instagram-Stories телеведущей были опубликованы фото из ЗАГСа и рядом с катафалком.

Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы 13 сентября. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации они отправились кататься на нем по городу.

На свадебное торжество были приглашены около 300 гостей. Мероприятие может обойтись паре минимум в 16 млн рублей.

В начале сентября в журнале Tatler вышло интервью Собчак, в котором она сообщила, что начала испытывать непреодолимые чувства к Богомолову, будучи замужем за актером Максимом Виторганом. Журналистка уточнила, что сразу рассказала о сложившейся ситуации мужу. Она добавила, что испытывает трепет перед умом, талантом и гениальностью Богомолова.

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Ранее Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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