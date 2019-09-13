Молодожены Собчак и Богомолов возложили цветы к памятнику князю Владимиру

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, поженившиеся в пятницу, 13 сентября, возложили цветы к памятнику князю Владимиру в Москве. Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram.

Собчак рассказала, что в ее родном Санкт-Петербурге у молодоженов есть традиция — возлагать цветы Медному всаднику. Про столичные традиции журналистка спросила своего супруга.

«Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда», — рассказала телеведущая.

Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском загсе. К месту регистрации пара подъехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации молодожены отправились на венчание в храм Большого Вознесения. СМИ сообщают, что венец Собчак держал телеведущий Андрей Малахов, а Богомолову — актер театра «Ленком» Игорь Миркурбанов.

На свадебное торжество приглашены около 300 гостей, а само мероприятие обошлось паре минимум в 16 млн рублей, пишет «Газета.ру».

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году. В январе первый муж телеведущей, актер Максим Виторган подрался с режиссером в ресторане и разбил ему нос. Тогда СМИ связали инцидент со слухами о романе. Два месяца спустя Собчак и Виторган сообщили, что давно не живут вместе, но продолжают воспитывать сына Платона.

В интервью журналу Tatler, опубликованном ранее в сентябре, Собчак призналась, что начала испытывать чувства к Богомолову, будучи замужем за Виторганом. По ее словам, она испытывает трепет перед умом, талантом и гениальностью нового избранника.

Богомолов также ранее был женат. С бывшей супругой актрисой Дарьей Мороз он воспитывает дочь Анну.