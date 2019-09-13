Прямой эфир

Молодожены Собчак и Богомолов возложили цветы к памятнику князю Владимиру

0
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, поженившиеся в пятницу, 13 сентября, возложили цветы к памятнику князю Владимиру в Москве. Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram.

Собчак рассказала, что в ее родном Санкт-Петербурге у молодоженов есть традиция — возлагать цветы Медному всаднику. Про столичные традиции журналистка спросила своего супруга.

«Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда», — рассказала телеведущая.

Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском загсе. К месту регистрации пара подъехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации молодожены отправились на венчание в храм Большого Вознесения. СМИ сообщают, что венец Собчак держал телеведущий Андрей Малахов, а Богомолову — актер театра «Ленком» Игорь Миркурбанов.

На свадебное торжество приглашены около 300 гостей, а само мероприятие обошлось паре минимум в 16 млн рублей, пишет «Газета.ру».

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году. В январе первый муж телеведущей, актер Максим Виторган подрался с режиссером в ресторане и разбил ему нос. Тогда СМИ связали инцидент со слухами о романе. Два месяца спустя Собчак и Виторган сообщили, что давно не живут вместе, но продолжают воспитывать сына Платона.

В интервью журналу Tatler, опубликованном ранее в сентябре, Собчак призналась, что начала испытывать чувства к Богомолову, будучи замужем за Виторганом. По ее словам, она испытывает трепет перед умом, талантом и гениальностью нового избранника.

Богомолов также ранее был женат. С бывшей супругой актрисой Дарьей Мороз он воспитывает дочь Анну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собчак показала фото в свадебном платье
Собчак показала первые фотографии со свадьбы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019