Дело возбудили по факту гибели рабочего в Пензенской области

В Бессоновском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 57-летнего жителя Бессоновки, который выпал из кузова самосвала. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 12 июня в Полеологово мужчина выпал из кузова грузового самосвала во время разгрузочных работ и получил травму позвоночника. При этом он не прошел обучение методам работы на высоте и инструктаж по технике безопасности, пишет ИА «Пенза-пресс».

11 июля рабочий скончался. После проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все причастные к произошедшему лица.

25 августа в Уссурийске рабочий сорвался с крыши девятиэтажного дома во время ремонта кровли. Мужчина погиб.