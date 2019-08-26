Рабочий сорвался с крыши девятиэтажного дома в Уссурийске и разбился

В Уссурийске (Приморский край) рабочий сорвался с крыши девятиэтажного дома во время ремонта кровли. Мужчина погиб.

Как сообщает отдел МВД России по городу, 25 августа в дежурную часть поступило сообщение о несчастном случае. Было установлено, что во время кровельных работ в доме на Октябрьской улице с крыши упал 42-летний рабочий. Мужчина погиб на месте, пишет ИА UssurMedia.

По словам жильцов дома, строители работали без страховки, многие из них были в сланцах.

На место трагедии выезжали сотрудники полиции и представители Следственного комитета. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.