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Рабочий сорвался с крыши девятиэтажного дома в Уссурийске и разбился

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В Уссурийске (Приморский край) рабочий сорвался с крыши девятиэтажного дома во время ремонта кровли. Мужчина погиб.

Как сообщает отдел МВД России по городу, 25 августа в дежурную часть поступило сообщение о несчастном случае. Было установлено, что во время кровельных работ в доме на Октябрьской улице с крыши упал 42-летний рабочий. Мужчина погиб на месте, пишет ИА UssurMedia.

По словам жильцов дома, строители работали без страховки, многие из них были в сланцах.

На место трагедии выезжали сотрудники полиции и представители Следственного комитета. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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