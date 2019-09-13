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Электромонтер погиб от удара током в Башкирии

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В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан электромонтер во время работ получил удар током. Мужчина погиб.

По данным Гострудинспекции республики, 11 сентября 37-летний мужчина вместе с коллегами монтировал линии электропередачи между деревнями Ибрагимово и Савалеево. По предварительной информации, рабочий упал на землю, получив удар током. От полученных травм он скончался, пишет ИА «Башинформ».

Обстоятельства гибели монтажника и виновные устанавливаются.

В начале августа в Башкирии с вышки сотовой связи сорвался рабочий. Он получил различные травмы, от которых скончался на месте.

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