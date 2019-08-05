Прямой эфир

Рабочий сорвался с вышки сотовой связи в Башкирии и погиб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белебеевском районе Республики Башкортостан рабочий сорвался с вышки сотовой связи и погиб. Об этом глава регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал на оперативном совещании 5 августа.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 августа, в Белебеевском районе. По данным Госкомитета, 22-летний рабочий забрался на вышку сотовой связи, но не смог удержаться и упал, пишет «МедиаКорСеть».

Он получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ночь на 1 августа в Курганской области рабочий завода упал в ванну с соляной кислотой. Мужчина выжил. По факту произошедшего организована проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рабочий заживо сгорел на стройке в Екатеринбурге
Рабочий погиб после падения фонарного столба в Набережных Челнах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017