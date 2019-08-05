Рабочий сорвался с вышки сотовой связи в Башкирии и погиб

В Белебеевском районе Республики Башкортостан рабочий сорвался с вышки сотовой связи и погиб. Об этом глава регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал на оперативном совещании 5 августа.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 августа, в Белебеевском районе. По данным Госкомитета, 22-летний рабочий забрался на вышку сотовой связи, но не смог удержаться и упал, пишет «МедиаКорСеть».

Он получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ночь на 1 августа в Курганской области рабочий завода упал в ванну с соляной кислотой. Мужчина выжил. По факту произошедшего организована проверка.