Двух рабочих насмерть придавило плитой при демонтаже гаража в Брянске

В Брянске во время демонтажа погибли двое рабочих. Их придавило плитами. Инцидент произошел 11 сентября на улице 3-я Аллея.

NASHBRYANSK.RU, сообщая об этом, ссылается на рассказ очевидцев. Официальных комментариев по факту случившегося и подтверждения гибели людей пока не было.

Свидетели утверждают, что рабочие утром приехали на работу в гараж, где произошла трагедия. На место прибыли МЧС, пожарные, скорая помощь. Личности погибших не установлены.

10 сентября сообщалось, что в городе Ивдель Свердловской области 14-летнего мальчика придавило футбольными воротами во время игры на территории бывшего стадиона «Химик». Он получил черепно-мозговую травму и умер на месте.