Школьные ворота рухнули на девочку в одном из районов Карелии

СКР расследует инцидент в одной из школ Беломорского района Карелии. Там на 12-летнюю ученицу рухнули металлические ворота и придавили ее. Девочка госпитализирована с различными травмами.

Как установило следствие, это произошло во время урока физкультуры 10 сентября. Школьница подошла к воротам и повисла на них. Под весом ребенка конструкция обрушилась.

Ответственным за случившееся грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает ИА «Карелinform».

10 сентября сообщалось, что в одной из школ Кузбасса несколько детей опрокинули на себя чайник с кипятком в школьной столовой.