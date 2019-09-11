Прямой эфир

Школьные ворота рухнули на девочку в одном из районов Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СКР расследует инцидент в одной из школ Беломорского района Карелии. Там на 12-летнюю ученицу рухнули металлические ворота и придавили ее. Девочка госпитализирована с различными травмами.

Как установило следствие, это произошло во время урока физкультуры 10 сентября. Школьница подошла к воротам и повисла на них. Под весом ребенка конструкция обрушилась.

Ответственным за случившееся грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает ИА «Карелinform».

10 сентября сообщалось, что в одной из школ Кузбасса несколько детей опрокинули на себя чайник с кипятком в школьной столовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев похвастался успеваемостью по химии в школьные годы
Правительство обсудит отзыв на проект о горячем питании школьников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019