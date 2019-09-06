Проверку гибели сотрудника центра для подростков завершили в Пскове

В Пскове региональная государственная инспекция труда завершила расследование смертельного несчастного случая, который произошел в МБОУ «Центр образования «Подросток». Сотрудник учреждения скончался во время работ на территории.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции труда, трагедия произошла в конце июня этого года. Мужчина 1963 года рождения вместе с напарником демонтировали металлическую решетку на заднем дворе Центра. После распила арматуры не закрепленная массивная конструкция упала и придавила работника.

Прибывшим медикам не удалось реанимировать мужчину. Согласно экспертизе, он получил ушибы головы и спины, переломы и разрывы внутренних органов. В ходе расследования было установлено, что работы он проводил не по специальности, без средств защиты и инструктажа.

Погибший работал в образовательном центре более 26 лет в должности мастера производственного участка, совмещая ее с должностью преподавателя. Материалы расследования переданы в следственные органы.