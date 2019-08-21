Рабочий погиб на территории бывшего завода в Рязани

В Рязани на территории бывшего завода «Химволокно» отравились трое рабочих. Один из них скончался, сообщает сайт СУ СКР по Рязанской области.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 августа. По предварительным данным, трое рабочих чистили цистерну от остатков нефтепродуктов и отравились. Мужчина 1993 года рождения скончался. Двое других были доставлены в больницу, пишет РИА «7инфо».

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ночь на 1 августа на Шадринском заводе металлоконструкций рабочий упал в ванну с соляной кислотой. Сотрудник выжил и был госпитализирован. На предприятие выезжали полицейские и медики.