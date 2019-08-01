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Рабочий упал в ванну с кислотой на заводе в Зауралье

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В Курганской области рабочий завода упал в ванну с соляной кислотой. По факту произошедшего следователи регионального СУ СКР организовали проверку, сообщает официальный сайт ведомства.

«В настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности на указанном производстве», — приводит текст сообщения ИА «Ура.ру».

Инцидент произошел в ночь на 1 августа на Шадринском заводе металлоконструкций. Рабочий упал в ванну с кислотой. Сотрудник выжил и был госпитализирован. На предприятие выезжали сотрудники полиции и медики.

25 июля в Екатеринбурге трагически погиб оператор крана-манипулятора. Он задел стрелой линию электропередачи, в результате чего техника загорелась.

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