Рабочий погиб при падении балки в Свердловской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели рабочего на предприятии в Свердловской области. На мужчину обрушилась балка.

Инцидент произошел в Качканаре. По данным прокуратуры, металлическая конструкция упала в результате обрыва стропы при подъеме груза. Предварительно сообщается, что использовавшийся трос был слишком тонким. Балка упала на слесаря по ремонту оборудования. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте, сообщает ИА «Ура.ру».

Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники прокуратуры, а также представители профсоюзной организации.

Ранее сообщалось, что в Красноярске рабочий погиб при обрушении крана.