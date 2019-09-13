Прямой эфир

Русское географическое общество назвало лучших гидов страны

0
Фото: youtube.com/Лучший гид России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победителем конкурса Русского географического общества на лучшего гида-проводника России стал барнаулец Игорь Поботкин. Об этом сообщили организаторы конкурса в пятницу, 13 сентября.

Лучшим музейным гидом признали Виталия Малеева из Мышкина (Ярославская область), лучшим городским гидом — Анастасию Мащенко из Москвы. Лучшими юными гидами стали Анастасия Подсосенова из Архангельской области и Степан Симонов (Екатеринбург), отмечает «РИА Новости».

Победители конкурса станут героями цикла документальных фильмов на телеканале «Моя планета», их авторские экскурсии увидит вся страна. Лучшие гиды «взрослых» номинаций получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей, а лауреат «детской» номинации станет обладателем видеокамеры, сообщается на сайте проекта.

В декабре 2018 года Санкт-Петербург в третий раз подряд получил звание самого привлекательного культурного направления в мире World's Leading Cultural City Destination на престижной туристической премии World Travel Awards.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль котовской неваляшки назвали лучшим детским турсобытием
Экскурсию «Тайна спящего льва» выдвинули на премию «Маршрут года»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019