Русское географическое общество назвало лучших гидов страны

Победителем конкурса Русского географического общества на лучшего гида-проводника России стал барнаулец Игорь Поботкин. Об этом сообщили организаторы конкурса в пятницу, 13 сентября.

Лучшим музейным гидом признали Виталия Малеева из Мышкина (Ярославская область), лучшим городским гидом — Анастасию Мащенко из Москвы. Лучшими юными гидами стали Анастасия Подсосенова из Архангельской области и Степан Симонов (Екатеринбург), отмечает «РИА Новости».

Победители конкурса станут героями цикла документальных фильмов на телеканале «Моя планета», их авторские экскурсии увидит вся страна. Лучшие гиды «взрослых» номинаций получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей, а лауреат «детской» номинации станет обладателем видеокамеры, сообщается на сайте проекта.

В декабре 2018 года Санкт-Петербург в третий раз подряд получил звание самого привлекательного культурного направления в мире World's Leading Cultural City Destination на престижной туристической премии World Travel Awards.