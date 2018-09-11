Экскурсию «Тайна спящего льва» выдвинули на премию «Маршрут года»

Номинантом всероссийской туристической премии «Маршрут года» стала квест-экскурсия в ставропольском Железноводске. «Тайна спящего льва» поборется за звание «Лучший детский маршрут».

Как сообщает NewsTracker, квест основан на легендах и мифах ставропольской горы — Развалки. Участники посещают грот «Вечная мерзлота», селитряные скалы и пещеры древнего человека.

Победитель конкурса будет объявлен в ноябре. Его включат в реестр региональных туристических маршрутов.

15 сентября в парке Победы в Ставрополе пройдет турнир по историческому средневековому бою. Он состоится в рамках фестиваля «Южная крепость».