ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.

По информации журналистов, по состоянию на 12 сентября 2019 года, согласно размещенным данным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировке счетов различных организаций, у Киркорова заблокированы счета в «СДМ-Банке» и «Сбербанке».

При этом генеральный директор популярного артиста Геннадий Рыбак заявил агентству, что первый раз слышит об этом и уточнил, что никаких счета заблокированы не были. Также он добавил, что вся эта информация является просто фейком.

29 августа в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны» перед презентацией песни «Лунный гость». Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относится к тому, что артисты проявляют эмоции.