Прямой эфир

Новый клип Киркорова за сутки набрал более 800 тыс. просмотров

0
Фото: youtube.com/GUTSERIEV MEDIA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый клип Филиппа Киркорова «Лунный гость» за сутки набрал на сервисе YouTube более 800 тыс. просмотров. Видео было снято в стиле бондианы.

В клипе Киркоров грабит музей, стреляет из автомата, а также скрывается от полиции на катере по рекам и каналам Петербурга. Предыдущее видео исполнителя на песню «Стеснение пропало» набрало более 9 млн просмотров за два месяца.

29 августа в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны» перед презентацией песни «Лунный гость». Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относится к тому, что артисты проявляют эмоции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пригожин вступился за отругавшего персонал «Новой волны» Киркорова
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019