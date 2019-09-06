Новый клип Киркорова за сутки набрал более 800 тыс. просмотров

Новый клип Филиппа Киркорова «Лунный гость» за сутки набрал на сервисе YouTube более 800 тыс. просмотров. Видео было снято в стиле бондианы.

В клипе Киркоров грабит музей, стреляет из автомата, а также скрывается от полиции на катере по рекам и каналам Петербурга. Предыдущее видео исполнителя на песню «Стеснение пропало» набрало более 9 млн просмотров за два месяца.

29 августа в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны» перед презентацией песни «Лунный гость». Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относится к тому, что артисты проявляют эмоции.