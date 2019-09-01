Малахов попытался спародировать Киркорова и вызвал смущение пользователей

Телеведущий Андрей Малахов решил спародировать распространенную ранее в сети видеозапись с Филиппом Киркоровым, на которой певец нецензурно обругал техперсонал конкурса «Новая волна» в Сочи. Свое видео тележурналист выложил в Instagram в субботу, 31 августа.

«Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда», — кричит Малахов. Если не будет часовой репетиции на камеру, ставит условие он, то «ничего не начнется».

Свой гнев ведущий объяснил тем, что в его студии за несколько часов до эфира почти никого нет.

Тем не менее пользователи соцсети, отмечает Пятый канал, не поверили в правдивость ситуации — эмоции у Малахова получились фальшиво.

«Киркорова не догнать», — написал один из них. «Что-то так наиграно и не по-настоящему», — заметил другой.

Ранее в сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны». После этого певец пригрозил сорвать прямой эфир.

Конфликт произошел из-за задержек в работе технических служб. Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относится к тому, что артисты проявляют эмоции.