Прямой эфир

Малахов попытался спародировать Киркорова и вызвал смущение пользователей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущий Андрей Малахов решил спародировать распространенную ранее в сети видеозапись с Филиппом Киркоровым, на которой певец нецензурно обругал техперсонал конкурса «Новая волна» в Сочи. Свое видео тележурналист выложил в Instagram в субботу, 31 августа.

«Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда», — кричит Малахов. Если не будет часовой репетиции на камеру, ставит условие он, то «ничего не начнется».

Свой гнев ведущий объяснил тем, что в его студии за несколько часов до эфира почти никого нет.

Тем не менее пользователи соцсети, отмечает Пятый канал, не поверили в правдивость ситуации — эмоции у Малахова получились фальшиво.

«Киркорова не догнать», — написал один из них. «Что-то так наиграно и не по-настоящему», — заметил другой.

Ранее в сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны». После этого певец пригрозил сорвать прямой эфир.

Конфликт произошел из-за задержек в работе технических служб. Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относится к тому, что артисты проявляют эмоции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Пригожин вступился за отругавшего персонал «Новой волны» Киркорова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019