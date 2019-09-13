Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заподозрила у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности. Об этом она рассказала в интервью изданию LB.ua.

По ее словам, украинский лидер играет разные роли, поэтому его риторика в ее адрес до и после выборов сильно отличалась. Также Супрун уточнила, что не встречалась ни с Зеленским, ни с его командой между двумя турами выборов.

«Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Р. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — Ред.)», — добавила политик.

4 сентября украинский премьер Алексей Гончарук сообщил, что Ульяна Супрун решением кабинета министров Украины уволена с поста первого замминистра здравоохранения. По его словам, решение принято в связи с изменениями в команде минздрава и не является политическим.

Супрун исполняла обязанности главы минздрава с 2016 года. За это время она неоднократно становилась объектом критики из-за своих противоречивых советов и взглядов на медицину. Так, она призвала украинцев отказаться от флюорографии в пользу анкетирования, советовала сидеть на холодном, а 5 августа рекомендовала в случае отравления звонить в США.

В прошлом году украинский депутат Игорь Мосийчук назвал Супрун некомпетентной и подал против нее иск. 5 февраля 2019 года окружной административный суд Киева частично удовлетворил исковое заявление и запретил женщине исполнять обязанности министра. Однако позже ее поддержал экс-президент Петр Порошенко, и суд восстановил полномочия Супрун.