Комитет рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Сопредседателя партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирину Геращенко отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной рады. За это выступил комитет по регламенту и этике украинского парламента.

Причиной стали нападки депутата на партию власти «Слуга народа». По мнению Геращенко, власть в Верховной раде захватывают «зеленые человечки», сообщает в четверг, 12 октября, «Федеральное агентство новостей».

До этого «зеленые человечки» захватили полуостров Крым, добавила депутат во время перепалки с новым спикером парламента Дмитрием Разумковым.

«В ответ на грубое нарушение новым спикером регламента я выступила эмоционально и образно, но чертями никого не называла и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которые голосовали на заседаниях Верховной рады за своих коллег. В июне на сайте парламента появилось предложение украинского лидера ввести штраф для депутатов Верховной рады, которые голосуют за отсутствующих коллег.