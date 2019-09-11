В «Слуге народа» объяснили намерение Зеленского распустить ЦИК Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из-за того, что ведомство якобы работает предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РБК-Украина».

«В представлении речь идет о том, что при осуществлении регистрации ЦИК действовала предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Там же приводится статистика о решении судей. Приводится 28 решений ЦИК, которые были отменены судами, а действия Центризбиркома признаны противоправными», — отметила Загоруйко.

Кроме того, она рассказала о необъективности ЦИК Украины при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.

Накануне в украинский парламент поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

В законе о Центральной избирательной комиссии Украины сказано, что парламент может досрочно прекратить полномочия всего состава ЦИК по мотивированному представлению президента страны. Для этого решение должны поддержать не менее 300 депутатов Верховной рады.