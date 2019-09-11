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В «Слуге народа» объяснили намерение Зеленского распустить ЦИК Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из-за того, что ведомство якобы работает предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РБК-Украина».

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«В представлении речь идет о том, что при осуществлении регистрации ЦИК действовала предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Там же приводится статистика о решении судей. Приводится 28 решений ЦИК, которые были отменены судами, а действия Центризбиркома признаны противоправными», — отметила Загоруйко.

Кроме того, она рассказала о необъективности ЦИК Украины при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.

Накануне в украинский парламент поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

В законе о Центральной избирательной комиссии Украины сказано, что парламент может досрочно прекратить полномочия всего состава ЦИК по мотивированному представлению президента страны. Для этого решение должны поддержать не менее 300 депутатов Верховной рады.

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