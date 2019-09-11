СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ. Пауза может объясняться тем, что сейчас команда действующего президента Владимира Зеленского занята кадровыми перестановками и им просто «не до этого», пишет 11 сентября газета «Коммерсант».

Отмечается, что процесс односторонней денонсации договоров с Россией со стороны Украины начался в 2014 году после начала конфликта на востоке страны и присоединения Крыма. Всего, по данным украинской стороны, двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов, о расторжении части которых в последний раз говорилось осенью 2018 года. В ноябре прошлого года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время было «убито» 48 международных соглашений с Москвой.

По данным российской стороны, у РФ и Украины всего 49 двусторонних документов, четыре из которых касались статуса и условий пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и были расторгнуты по инициативе Москвы после присоединения Крыма. Также журналисты нашли в списке 13 недействительных межведомственных соглашений, в числе которых протокол о сотрудничестве между ФСБ РФ и Службой безопасности Украины, погранслужбами и минюстами двух стран. Еще 10 утративших силу соглашений касались межрегионального сoтрудничества — их подписывали разные города и oбласти России и Украины.

Также в перечне утративших силу документов есть такие, о денонсации которых Украина информировала через Twitter, однако соответствующую ноту России не присылала.

«Такие документы мы продолжаем считать действующими»,— пояснил собеседник издания.

Источники в МИД РФ не исключили, что текущая пауза в расторжении двусторонних соглашений связана с тем, что на Украине было назначено новое правительство, которое «рассядется по веткам и будет решать, что делать дальше». По данным собеседников, пока рано говорить о том, какого курса будет придерживаться новая власть на Украине.

Одним из расторгнутых ранее документов был Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который перестал действовать с 1 апреля 2019 года. Он был заключен 31 мая 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. Экс-глава Украины Петр Порошенко решил не продлевать договор.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву.