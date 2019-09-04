Кабмин Украины уволил Ульяну Супрун

Ульяна Супрун решением кабинета министров Украины уволена с поста первого замминистра здравоохранения. Об этом сообщил украинский премьер Алексей Гончарук.

По его словам, решение принято в связи с изменениями в команде минздрава и не является политическим.

«Зашел новый министр — он будет формировать себе команду. Поэтому формально все остальные старые заместители — они освобождаются. Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя. По собственному желанию они все ушли», — цитирует Гончарука NewsOne.

Сама Супрун заявила, что увольнение ее не остановит.

«Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше. I'll be back», — написала она в Facebook.

Супрун исполняла обязанности главы минздрава Украины с 2016 года. За это время она неоднократно становилась объектом критики из-за своих противоречивых взглядов на медицину. В прошлом году депутат Игорь Мосийчук назвал ее некомпетентной и подал против Супрун иск. 5 февраля 2019 года окружной административный суд Киева запретил ей исполнять обязанности министра.

Однако позже ее поддержал экс-президент Петр Порошенко, и суд восстановил полномочия Супрун.

Также 4 сентября с поста мэра Киева был уволен Виталий Кличко.