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Росстандарт узнал о недоливе на каждой пятой заправке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Каждая пятая (19%) АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Нарушения были зафиксированы в 39 случаях.

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При этом почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель — это 9% заправок, или 33 случая из 366, сообщили «Известиям» в федеральном агентстве.

Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может подготовиться к такой инспекции, — сообщили там.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%.

С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо

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