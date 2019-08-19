Названы российские регионы с самым доступным бензином

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Крайнего Севера и Москвы. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Доступность топлива оценивалась на основе данных Росстата. Аналитики рассчитывали объем бензина АИ-92, который можно приобрести на среднюю зарплату в различных регионах России. При этом доступность топлива не говорит о его дешевизне.

Лидерами рейтинга стали в основном территории Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там на среднюю заработную плату можно купить 2080 л бензина в месяц. На втором месте Москва — 1798 л, на третьем — Ненецкий автономный округ (1609 л).

Более тысячи литров топлива в месяц могут себе позволить жители Чукотки, Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Камчатки, Сахалинской, Московской и Мурманской областей, Якутии и Республики Коми.

В среднем по стране россияне могут приобрести 926 л бензина марки АИ-92.

Меньше всего топлива могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Так, например, в Дагестане этот показатель составляет 514 л, а в Кабардино-Балкарии — 525 л.

Среди аутсайдеров Ивановская и Тамбовская области.

В июле эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут вырасти цены на топливо.