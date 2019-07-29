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Названы страны с самым доступным бензином

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга — они могут приобрести 2,9 тыс. л бензина с октановым числом 95. Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения.

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На втором месте по доступности бензина оказалась Норвегия, жители этой страны могут купить на среднюю зарплату 2,2 тыс. л топлива, отмечает «РИА Новости». Также в лидерах оказались Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты более 1,9 тыс. л бензина.

Россия оказалась лишь на 16-м месте рейтинга — средние зарплаты россиян позволяют купить порядка 927 л 95-го бензина.

На последнем месте по доступности расположилась Украина, жители которой могут позволить себе только 279 л топлива.

1 июля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо. По его словам, сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива. Поэтому цена на бензин вырастет не раньше сентября.

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