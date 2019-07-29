Названы страны с самым доступным бензином

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга — они могут приобрести 2,9 тыс. л бензина с октановым числом 95. Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения.

На втором месте по доступности бензина оказалась Норвегия, жители этой страны могут купить на среднюю зарплату 2,2 тыс. л топлива, отмечает «РИА Новости». Также в лидерах оказались Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты более 1,9 тыс. л бензина.

Россия оказалась лишь на 16-м месте рейтинга — средние зарплаты россиян позволяют купить порядка 927 л 95-го бензина.

На последнем месте по доступности расположилась Украина, жители которой могут позволить себе только 279 л топлива.

1 июля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо. По его словам, сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива. Поэтому цена на бензин вырастет не раньше сентября.