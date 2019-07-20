Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля). Например, бензин марки Regular (Аи-92), ранее стоивший 2,49 лари (54,6 рубля) за литр, сейчас продается по 2,54 лари (55,7 рубля).

Экономисты связывают рост цен с падением курса грузинской валюты.

9 июля сообщалось, что курс национальной валюты Грузии побил новый антирекорд, тогда в грузинских обменных пунктах давали 2,94 лари за $1. При этом до начала беспорядков в Тбилиси, 18 июня, $1 стоил 2,75 лари.

Национальная валюта Грузии начала обесцениваться в конце июня на фоне запрета авиасообщения, введенного Россией. 2 июля глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что лари дешевеет из-за ожиданий населения в связи со снижением турпотока из России.

Беспорядки в Грузии начались 20 июня. Тогда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги. Вскоре начались беспорядки и нападения на российских журналистов и туристов. Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако российский лидер Владимир Путин не поддержал эту инициативу.