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СМИ сообщили о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Российская социальная сеть «ВКонтакте» заключила антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами в целях борьбы с размещением пользователями нелегальных копий книг на сайте. Об этом 12 сентября сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей издательств.

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По данным издания, соглашение подписали АСТ, «Эксмо», «Азбука-Аттикус», «Аудиокнига», «Альпина Паблишер», интернет-магазин «Литрес», а также Ассоциация по защите прав в интернете (АЗАПИ).

Выявлять среди загружаемого пользователями соцсети контента пиратские копии будут при помощи технологии Copyright Check, которая будет сравнивать размещенный контент с базой данных, предоставленной правообладателями. Сервис является аналогом Content ID, распознающей пиратский видеоконтент по цифровому отпечатку, уточняет телеканал «360».

По словам генерального директора АЗАПИ Максима Рябыко, «ВКонтакте» наряду с YouTube и Telegram входит в тройку лидеров среди площадок Рунета по числу выявляемых и удаляемых пиратских копий книг.

Как напоминает «Москва 24», поправки к антипиратскому закону вступили в силу 1 мая 2015 года. Его действие распространяется на нелегально размещенные кино и телефильмы, игры, музыку, программы и книги. По подсчетам экспертов, рынок интернет-пиратства в России за этот год вырос на 21% по сравнению с 2018 годом и составил $85 млн.

Отмечается, что соглашение соцсети с издательствами рассчитано на год, а система контроля может заработать уже на следующей неделе.

3 сентября сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о борьбе с онлайн-пиратством.

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