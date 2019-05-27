«Медиа-Коммуникационный Союз» завершил разработку автоматизированного программного решения антипиратского Реестра. Работы выполнены в рамках положений Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Участники меморандума приступают к тестированию beta-версии софта, полный переход правообладателей на программное обеспечение запланирован в срок до конца июля.

В системе реализован функционал как подачи заявлений о нарушении прав для зарегистрированных правообладателей в ручном режиме, так и техническое решение для загрузки массивов URL-страниц напрямую из специализированных систем поиска нелегального контента. Такое решение многократно повысит скорость и эффективность работы с Реестром для крупных правообладателей.

Автоматизированное решение на основе специальным образом обученных нейросетей используется для анализа содержимого страниц, указанных в заявлениях правообладателей. Ручная проверка также используется в ряде случаев, при этом ее результаты направляются на дообучение сети. Таким образом, участие модераторов с развитием проекта будет требоваться все реже.

В соответствии с меморандумом администраторы интернет-сервисов не реже, чем раз в 5 минут обращаются к реестру за списком ссылок на нелегальный контент, после чего эти ссылки исключаются из поисковой выдачи, а размещенные аудиовизуальные произведения удаляются из видео-хостингов.

«Реализация меморандума — это яркий пример эффективной совместной работы правообладателей и интернет-сервисов по борьбе с нелегальным распространением контента: на сегодня реестр содержит уже более 300 тысяч ссылок. Современное программное решение на основе самообучающихся систем значительно повысит эффективность борьбы с интернет-пиратством и будет способствовать дальнейшему росту потребления легальных видеосервисов. Следующим шагом должно стать законодательное закрепление механизмов меморандума. Разработка предложений к законопроекту ведется в МКС в конструктивном диалоге правообладателей и интернет-сервисов. Мы планируем завершить эту работу в июне», — заявил президент МКС Михаил Демин.

«За время действия меморандума от активов НМГ и «СТС Медиа» было подано около 30 тысяч запросов на удаление ссылок. Практически все они были удалены. Мы позитивно оцениваем работу меморандума, но нельзя отрицать, что необходимы дальнейшие шаги для усовершенствования текущей системы. НМГ активно участвует в работе над закреплением принципы удаления пиратского контента из поисковой выдачи на законодательном уровне», — отметил заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин.

Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий был подписан в ноябре 2018 года между правообладателями и администраторами интернет-сервисов. Свои подписи под документом поставили представители АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», ООО «СТС Медиа», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ЗАО «Национальная Медиа Группа», «Ассоциации продюсеров кино и телевидения», «Ассоциации по стимулированию оборота легального контента в сети интернет «Интернет-видео», ООО «Яндекс», ООО «МэйлРу», ООО «Рамблер Интернет Холдинг», ООО «Руформ», ООО «Кинопоиск».

«Медиа-Коммуникационный Союз» (МКС) основан крупнейшими российскими медиакомпаниями и телеком-операторами в феврале 2014 года. Основная цель МКС — содействовать эффективному развитию индустрии, объединяя усилия вещателей, операторов мультисервисных сетей связи, правообладателей и других участников рынка создания и распространения медиаконтента по разработке новых стандартов взаимодействия. МКС создаёт новые и развивает существующие бизнес-модели, разрабатывает подходы к повышению качества услуг, развивает легальные формы создания, предоставления и потребления медиаконтента.