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Минобороны передали документы для принятия на вооружение пистолета «Удав»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Министерству обороны России переданы документы, необходимые для принятия новейшего пистолетного комплекса «Удав» на вооружение. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-служба «Ростеха».

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«Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет (СП) успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию (ОВЭ), которая началась в мае этого года», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что в марте 2016-го пистолет прошел предварительные, а в декабре 2018-го — государственные испытания.

Ранее 12 сентября об окончании войсковых испытаний журналистам сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что оружие получило литеру «О1».

1 марта генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков отметил, что гражданская версия «Удава» может появиться не ранее 2020 года. Оружие будет стоить минимум €250.

Самозарядный пистолет «Удав» рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

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