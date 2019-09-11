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Росстат зафиксировал рост цен с начала года на 2,3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С начала года рост цен в России составил 2,3%, сообщает Росстат в среду, 11 сентября. При этом вторую неделю подряд ведомство фиксирует дефляцию в 0,1%.

«За период с 3 по 9 сентября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 99,9%, с начала года — 102,3%», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, с 27 августа по 2 сентября, Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% после нулевой инфляции на неделе с 20 по 26 августа.

Центробанк в начале сентября понизил прогноз по инфляции в РФ на 2019 год до 4–4,5% с прежних 4,2–4,7%. Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8 с 4,3%.

В августе глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизит прогноз инфляции в России по итогам текущего года до уровня ниже 4%.

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