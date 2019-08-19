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Счетная палата назвала условие достижения заложенного в бюджете уровня инфляции

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Инфляция в России может достичь заложенного в бюджете целевого значения в 4,3% по итогам 2019 года в случае сохранения текущей динамики. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета России за январь–июнь текущего года.

В ведомстве отметили, что основными факторами, сдерживающими динамику потребительских цен в июне, являются «снижение темпов роста цен на непродовольственные товары на фоне высокой базы 2018 года и сезонное удешевление продовольственных товаров», передает ТАСС.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце. Цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,3%, непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, услуги — на 0,9%.

Ранее в августе глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство понизит прогноз инфляции в России по итогам текущего года до уровня ниже 4%.

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