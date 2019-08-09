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Минэкономразвития понизит прогноз инфляции в России по итогам года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Министерство экономического развития понизит прогноз инфляции в России по итогам текущего года до уровня ниже 4%, сообщил в пятницу, 9 августа, глава ведомства Максим Орешкин.

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Он напомнил, что, согласно предыдущим расчетам, этот показатель был на уровне 4,3%.

«В течение двух недель подготовим [новый макропрогноз]. По инфляции на 2019 год точно будем понижать, <…> конкретные цифры будут чуть позже», — цитирует Орешкина ТАСС.

Кроме того, в новом прогнозе будут проанализированы причины замедления экономического роста в первые шесть месяцев текущего года. В качестве основной министр выделил замедление совокупного спроса, который по прогнозу ведомства должен восстановиться во втором полугодии.

Среди других причин, приведших к замедлению экономического роста, Орешкин выделил те, что связаны с ухудшением инвестиционного климата и с внешнеэкономической сферой.

В июне глава Минэкономразвития заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, она может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.

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