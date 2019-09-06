ЦБ России представил прогноз по инфляции на первые месяцы 2020 года

Центральный Банк России прогнозирует уровень инфляции в первые месяцы 2020 года в интервале 3,5–4%. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, этот уровень инфляции обусловлен тем, что «эффект повышения НДС выйдет из расчета годовой инфляции», передает «Интерфакс».

«Это можно назвать чисто техническим фактором. Устойчивые тенденции говорят о формировании инфляции вблизи 4%», — отметила глава ЦБ России.

Ранее в пятницу Центробанк понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%. Последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России».