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ЦБ России представил прогноз по инфляции на первые месяцы 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный Банк России прогнозирует уровень инфляции в первые месяцы 2020 года в интервале 3,5–4%. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, этот уровень инфляции обусловлен тем, что «эффект повышения НДС выйдет из расчета годовой инфляции», передает «Интерфакс».

«Это можно назвать чисто техническим фактором. Устойчивые тенденции говорят о формировании инфляции вблизи 4%», — отметила глава ЦБ России.

Ранее в пятницу Центробанк понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%. Последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России».

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