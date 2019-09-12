Скончался премьер-министр королевства Тонга

Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива умер на 79 году жизни. Об этом в четверг, 12 сентября сообщило агентство AP.

Похива скончался в городской больнице Окленда. Днем ранее он был доставлен в Новую Зеландию в критическом состоянии.

До этого политик в течение двух недель лечился от пневмонии. Похива был назначен премьер-министром 30 декабря 2014 года.

Королевство Тонга располагается в южной части Тихого океана. Население островного государства чуть больше 100 тыс. человек.

6 сентября в одной из больниц в Сингапура умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования нынешнему главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-президента.