Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября

Траурная церемония в память о жертвах теракта прошла на территории мемориала у комплекса нового Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке.

Памятное мероприятие началось в 08:46 по местному времени. Именно в это время 17 лет назад первый из захваченных террористами из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) самолетов врезался в северную башню ВТЦ.

Далее присутствовавшие родные жертв трагедии зачитали имена всех 2977 погибших человек.