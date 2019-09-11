Носков рассмотрит с ГКРЧ передачу частоты фиксированной связи для 5G

Глава Минкомсвязи России и председатель Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) Константин Носков рассказал о готовности вынести на рассмотрение комиссии вопрос о передаче для 5G частот 3,4–3,8 ГГц, которые принадлежат операторам фиксированной связи. Об этом 11 сентября сообщает «РИА Новости».

«Я, как председатель Государственной комиссии по радиочастотам, готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G», — заявил Носков.

Он не уточнил, на каком из заседаний будет рассматриваться этот вопрос, и добавил, что его нужно будет согласовывать с военными. Отвечая на вопрос журналистов, изымут ли частоты у фиксированных операторов в случае положительного решения ГКРЧ, Носков пообещал, что комиссия постарается «обойтись без насилия».

14 августа из доработанного проекта Минкомсвязи стало известно, что полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России. Тогда же отмечалось, что эта версия концепции, скорее всего, не последняя, поскольку частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ пока заняты спутниковой связью и недоступны для операторов.

В России частоты для иностранного оборудования 5G, которые планируют закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи, в том числе и космическими.

Ранее 11 сентября сообщалось, что российские инженеры создают прототип модема для сетей 6G. Ученые постарались изменить форму радиоволны таким образом, чтобы для 6G не потребовалась новая инфраструктура.