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Носков рассмотрит с ГКРЧ передачу частоты фиксированной связи для 5G

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Глава Минкомсвязи России и председатель Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) Константин Носков рассказал о готовности вынести на рассмотрение комиссии вопрос о передаче для 5G частот 3,4–3,8 ГГц, которые принадлежат операторам фиксированной связи. Об этом 11 сентября сообщает «РИА Новости».

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«Я, как председатель Государственной комиссии по радиочастотам, готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G», — заявил Носков.

Он не уточнил, на каком из заседаний будет рассматриваться этот вопрос, и добавил, что его нужно будет согласовывать с военными. Отвечая на вопрос журналистов, изымут ли частоты у фиксированных операторов в случае положительного решения ГКРЧ, Носков пообещал, что комиссия постарается «обойтись без насилия».

14 августа из доработанного проекта Минкомсвязи стало известно, что полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России. Тогда же отмечалось, что эта версия концепции, скорее всего, не последняя, поскольку частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ пока заняты спутниковой связью и недоступны для операторов.

В России частоты для иностранного оборудования 5G, которые планируют закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи, в том числе и космическими.

Ранее 11 сентября сообщалось, что российские инженеры создают прототип модема для сетей 6G. Ученые постарались изменить форму радиоволны таким образом, чтобы для 6G не потребовалась новая инфраструктура.

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