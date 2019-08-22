В Москве появилась связь 5G

Тестирование сетей связи пятого поколения (5G) в столице начнется в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах. Об этом сообщили «Известиям» представитель компании «Мегафон» Юрий Нехайчук.

«Мегафон» приступил к освоению новых возможностей первым из «большой тройки» операторов и вторым после Tele2, чья пилотная зона 5G открылась на Тверской в начале августа.

Пока связисты тестируют 5G на частотах 28 ГГц.

При этом эксперты констатируют, что для массового покрытия городов сетями пятого поколения данный диапазон не подходит –– он позволяет точечно подключать вокзалы, торговые и бизнес-центры, и другие локальные объекты.

Отмечается, что самый подходящий для 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц пока занят другими пользователями, в частности, Минобороны.

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Второй пилот: 5G запускают в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах