Россияне начали предлагать места в очередях за iPhone

На сайте сервисов объявлений появились предложения о продаже мест в очереди за новыми моделями iPhone. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службах Avito и «Юла».

Компания Apple презентовала новые гаджеты 10 сентября, продажи в России стартуют 20 сентября.

На Avito первые объявления о продаже места в очереди появились 9 сентября, а к 11 сентября на сайте насчитывается более 180 таких предложений. Занять место за девять дней до начала реализации стоит 400 тыс. рублей, за три дня — 200 тыс. рублей. При этом в очереди будут стоять сразу три человека, у которых якобы есть план, как попасть в первую десятку покупателей.

Стоимость смартфона по предзаказу на Avito начинается от 45,75 тыс. рублей и максимально достигает 200 тыс. рублей.

На «Юле» первые объявления появились 10 сентября. Самое дорогое «место» стоит 500 тыс. рублей, «продавец» готов встать в очередь за неделю до старта продаж.

Официально цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются от 59,9 тыс. рублей. Смартфоны получили самый быстрый в истории процессор A13, пишет «Газета.ру».

iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64, 128 и 256 ГБ. Гаджет получит дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма, еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей и режим Night Mode. Фронтальная камера сможет снимать видео в режиме замедленной съемки.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и «серый космос» с памятью 64, 256 и 512 ГБ. Смартфоны будут иметь дисплей Super Retina XDR 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно, три камеры и смогут работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем их предшественники.