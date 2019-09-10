Названа цена нового iPhone в России

Новая линейка смартфонов iPhone американской компании Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — поступит в продажу в России 20 сентября, цены начнутся от 59,9 тыс. рублей.

iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64, 128 и 256 ГБ. Как стало известно, аппарат с дисплеем Liquid Retina и диагональю 6,1 дюйма оснащен еще одной камерой, разрешение которой составляет 12 мегапикселей. Кроме того, благодаря новому режиму Night Mode смартфон снимает качественные фотографии в темных помещениях.

Основная камера iPhone 11 снимает видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получила возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и «серый космос» с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, их цена стартует от 89 990 рублей, пишет ТАСС. Смартфон оснастили третьей камерой — телефото. Разработчик обещает, что iPhone 11 Pro работает без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

Также в компании сообщили, что представленные смартфоны получили процессор A13, который, как предполагается, станет самым быстрым в истории. Он, по данным разработчиков, способен осуществлять более триллиона операций в секунду.

Ранее, 10 сентября, Apple представила новую модель смарт-часов AppleWatch в Театре имени Стива Джобса в Калифорнии. Как заявляет производитель, AppleWatch 5 «никогда не спят», потому что оснащены функцией постоянно включенного дисплея. Раньше для включения гаджета пользователь должен был самостоятельно на него нажать.