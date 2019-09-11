Трамп заявил о продолжении ударов по талибам

Новые удары будут наноситься по организации «Талибан» (запрещена в России) после отмены мирных переговоров, заявил президент США Дональд Трамп в Пентагоне на траурном мероприятии, посвященном годовщине терактов 11 сентября.

Американский лидер напомнил, что 8 сентября из-за взрыва в Кабуле, в результате которого в числе прочих погиб американский военнослужащий, отменил запланированные переговоры с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

«На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится», — цитирует Трампа RT.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан».

Ранее 11 сентября, в годовщину терактов в США, мощный взрыв произошел около здания американского посольства в Кабуле. Причиной взрыва стала ракетная атака.