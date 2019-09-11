Только треть статей российских ученых попала в топовые научные журналы

В 2018 году российские ученые опубликовали 85 тыс. статей в научных журналах из базы Web of Science. Однако только треть из этих статей оказалась в топовых изданиях, рассказал в среду, 11 сентября, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая в Госдуме.

По словам Сергеева, из 300 российских журналов, внесенных в Web of Science, только 11 считаются ведущими, передает ТАСС.

Глава РАН отметил, что значительная часть публикаций российских ученых делается по результатам заграничных работ. Такие публикации, по мнению Сергеева, не отражают происходящее в российской науке. Изменить ситуацию, по его словам, должен соответствующий нацпроект.

«Мы в нацпроекте «Наука» ставим задачу вхождения в пятерку ведущих стран. Мы войдем по числу публикаций, войдем в отдельно взятых направлениях, где мы и так в общем-то имеем неплохие показатели», — отметил президент РАН.

10 сентября сообщалось, что РАН внесла в правительство проект новой программы фундаментальных исследований с 2021 года. В связи с этим Сергеев отметил, что сегодня на фундаментальные исследования страна тратит 0,15% ВВП, а это, по его словам, очень мало.