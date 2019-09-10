РАН внесла в правительство проект программы фундаментальных исследований

Российская академия наук (РАН) внесла в правительство проект новой программы фундаментальных исследований с 2021 года. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу РАН Александра Сергеева.

«Он (проект. — Ред.) уже в правительстве. На рассмотрении. Сейчас этот вопрос как раз обсуждается, каким образом это будет, так скажем, коррелировать с нацпроектом «Наука», и мы сейчас ищем разные возможности наполнять этот проект различными ресурсами», — рассказал он.

Сергеев отметил, что на фундаментальные исследования страна тратит 0,15% ВВП. По его словам, этого очень мало, и с таким финансированием невозможно будет создать условия для того, чтобы российские технологии могли развиваться.

23 мая стало известно, что РАН составила предварительный список опорных школ, в которых будут искать учеников со способностями к науке и готовить их к поступлению в конкретные вузы. Такие школы создадут на базе уже существующих учебных заведений. На первом этапе выбрано 110 учреждений в 32 регионах, в том числе в Татарстане, Якутии, Мордовии.