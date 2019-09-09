Новый элемент: крупные научные проекты поддержат из фонда Менделеева

Правительство одобрило идею создания международного фонда имени Менделеева для поддержки крупных научных проектов. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время встречи с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций. Также глава правительства сообщил, что Россия обратилась в ЮНЕСКО с предложением учредить международную премию имени нашего великого соотечественника. Встреча прошла в рамках ХХI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии.

С идеей создания фонда имени Менделеева выступил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Организацию предлагают оформить как государственно-частное партнерство для поддержки крупных научных проектов, реализуемых с участием нескольких стран. По словам главы РАН, ряд серьезных компаний демонстрирует интерес к этой идее и готовность финансово помочь новой структуре.

— Мне в целом кажется, что это красивая идея, надо ее правильным образом только упаковать, договориться об экспертизе, совместной работе и посчитать, сколько это будет стоить, — сказал Дмитрий Медведев. — На хорошее дело денег не должно быть жалко.

Президент РАН добавил, что для полноценной работы фонда необходимо организовать прозрачную международную экспертизу и независимую оценку его деятельности.

Также Россия обратилась в ЮНЕСКО с предложением учредить международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрия Менделеева. Это первый случай, когда наша страна подает в ЮНЕСКО подобную заявку.

— Уверен, что для талантливых исследователей, для коллективов эта премия может быть хорошим стимулом к покорению новых научных вершин. И, конечно, особое значение она может иметь для молодых ученых. Для ученых важна не только финансовая поддержка, даже если она будет приличной, как это, надеюсь, будет с премией Менделеева. Каждый из двух лауреатов должен, по нашему предложению, получать по $250 тыс., — подчеркнул председатель правительства.

Дмитрий Медведев выразил надежду на поддержку секретариата ЮНЕСКО, чтобы в скором времени появилась возможность поздравить первых лауреатов премии.

— Признание их заслуг на самом высоком международном уровне, принадлежность к мировой научной элите — это ценность особого порядка, — заявил премьер-министр.

Открывая форум, председатель правительства заявил, что поддержка перспективных исследований и талантливых ученых является приоритетом для страны.

— Уверен, что и Менделеевский съезд даст такую возможность, создаст новые контакты, укрепит связи, которые, собственно, и так между учеными никогда не прерывались, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Вне зависимости от всякой политической конъюнктуры, напряженности — это всё преходящее. А научная мысль постоянна.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии является одним из ключевых событий Международного года Периодической системы химических элементов, которым Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год. Он приурочен к 150-летию открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный год Периодической системы химических элементов проходит в нескольких странах мира: России, Франции, Германии, Испании, США и Японии.