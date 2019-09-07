Прямой эфир

Правительство подняло размер премий в области науки и техники до 1 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кабмин увеличил размер премий для молодых ученых в области науки и техники. Об этом свидетельствует распоряжение правительства, опубликованное на сайте кабинета министров в субботу, 7 сентября.

Впереди науки всей: представлены программы центров мирового уровня
Пять первых НОЦ разместятся в Тюменской, Кемеровской, Белгородской, Пермской и Нижегородской областях

«С 2020 года размер денежной части премий правительства России в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 500 тыс. рублей до 1 млн», — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу с первого января 2020 года.

В 2004 году были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая.

12 июня, в День России, глава государства Владимир Путин вручил государственные премии за 2018 год. Премиями за вклад в развитие науки и технологий были отмечены две группы ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инвестиции в научный центр Белгородской области составят 15 млрд рублей
Медведев заявил о недопустимости принесения науки в жертву политике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019