Правительство подняло размер премий в области науки и техники до 1 млн рублей

Кабмин увеличил размер премий для молодых ученых в области науки и техники. Об этом свидетельствует распоряжение правительства, опубликованное на сайте кабинета министров в субботу, 7 сентября.

«С 2020 года размер денежной части премий правительства России в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 500 тыс. рублей до 1 млн», — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу с первого января 2020 года.

В 2004 году были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая.

12 июня, в День России, глава государства Владимир Путин вручил государственные премии за 2018 год. Премиями за вклад в развитие науки и технологий были отмечены две группы ученых.