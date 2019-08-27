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Инвестиции в научный центр Белгородской области составят 15 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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В Белгородской области создается научно-образовательный центр (НОЦ) «Инновационные решения в агропромышленном комплексе». Предполагаемая сумма инвестиций в проект составит не менее 15 млрд рублей. Об этом сообщает правительство области по итогам первого заседания совета НОЦ мирового уровня.

Губернатор области Евгений Савченко представил программу деятельности местного центра перед зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, помощником президента Андреем Фурсенко и министром науки Михаилом Котюковым. По его словам, благодаря научному центру в регионе будут построены и запущены производства L-треонина, протеиновой муки, липидных концентратов, сахарозаменителя, а также завод по ферментации соевого шрота, пишет ИА «Абирег».

Власти Белгородской области предполагают, что реализация первого этапа проекта позволит создать свыше 3 тыс. рабочих мест, а инвестиции составят 15 млрд рублей. Сейчас созданы пять научно-производственных платформ центра, для каждой из которых был подобран портфель инвестпроектов.

Также в совещании приняли участие Кемеровская, Пермская, Тюменская и Нижегородская области, которые реализуют подобные пилотные проекты.

Научно-образовтельные центры создаются в рамках нацпроекта «Наука». Основной площадкой областного НОЦ выступает Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

26 августа стало известно, что в Мурманской области появится Заполярный Арктический научно-образовательный центр. Головной организацией выбрали Кольский научный центр.

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