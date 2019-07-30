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Аграрии Тамбовской области получили 1,7 млрд рублей субсидий

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Аграрии Тамбовской области с начала этого года получили 1,7 млрд рублей государственной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

1,3 млрд рублей направили из федерального бюджета, 400 млн рублей — из регионального. Средства пошли на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, страхование, грантовую поддержку начинающим фермерам, развитие ферм и другие цели, пишет ИА «Абирег».

До конца 2019 года на поддержку будет направлено еще более 1 млрд рублей.

По словам главы региона Александра Никитина, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме.

25 июля сообщалось о том, что сельскохозяйственные предприятия Тамбовской области смогут участвовать в цифровой платформе, которую запустят в регионе в течение недели. Проект позволит вести анализ полевых работ и получать господдержку.

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