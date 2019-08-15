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Калькулятор процедур муниципально-частного партнерства создадут в Воронеже

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В Воронеже на основе «Инвестиционной карты» города планируют создать калькулятор процедур муниципально-частного партнерства. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Предполагается, что внедрение такого калькулятора обеспечит прозрачность и открытость процедур в масштабах реализуемых проектов. Объекты, которые будут переданы в концессию или аренду, не исчезнут с «Инвестиционной карты» города, а приобретут соответствующую отметку о статусе, пишет ИА «Абирег».

Глава города Вадим Кстенин отмечает, что государственно-частное партнерство позволит привести в порядок все парки и скверы города. администрация делает ставку на участие социально ответственного бизнеса в жизни города.

«Инвестиционная карта» Воронежа была представлена в начале 2019 года. Она содержит актуальную информацию о муниципальных объектах, пригодных для размещения коммерческих структур и вложения частных инвестиций.

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