Калькулятор процедур муниципально-частного партнерства создадут в Воронеже

В Воронеже на основе «Инвестиционной карты» города планируют создать калькулятор процедур муниципально-частного партнерства. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Предполагается, что внедрение такого калькулятора обеспечит прозрачность и открытость процедур в масштабах реализуемых проектов. Объекты, которые будут переданы в концессию или аренду, не исчезнут с «Инвестиционной карты» города, а приобретут соответствующую отметку о статусе, пишет ИА «Абирег».

Глава города Вадим Кстенин отмечает, что государственно-частное партнерство позволит привести в порядок все парки и скверы города. администрация делает ставку на участие социально ответственного бизнеса в жизни города.

«Инвестиционная карта» Воронежа была представлена в начале 2019 года. Она содержит актуальную информацию о муниципальных объектах, пригодных для размещения коммерческих структур и вложения частных инвестиций.