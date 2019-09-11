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РАН отметила отставание России от ведущих стран по уровню оснащенности науки

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российская Федерация в 10 раз отстает от ведущих научно-технических стран мира по объемам средств, направляемых на оснащение исследований. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе выступления в Государственной думе.

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По его словам, сложившаяся ситуация не дает выполнить целевые показатели национального проекта «Наука». «Это очень серьезный вопрос», — цитирует ученого в среду, 11 сентября, «РИА Новости».

В конце августа стало известно, что инвестиции в научный центр Белгородской области составят 15 млрд рублей. Научно-образовательные центры создаются в рамках нацпроекта «Наука». Основной площадкой областного НОЦ выступает Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

26 августа стало известно, что в Мурманской области появится Заполярный Арктический научно-образовательный центр. Головной организацией выбрали Кольский научный центр.

Как следует из целевых показателей нацпроекта «Наука», Россия в 2024 году должна войти в пятерку ведущих государств мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

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