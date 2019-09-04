Центры подготовки педагогов появятся в трех городах Тюменской области

В Тюменской области откроются Центры оценки квалификации и Центры повышения профессионального мастерства педагогов. Получить новые знания и пройти независимую оценку учителя смогут в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Как сообщили в Департаменте образования и науки региона, в одном из центров желающие смогут пройти оценку своей квалификации, в другом — будут проходить обучение, в том числе по индивидуальным маршрутам. При обучении будут использованы ресурсы современных технологических образовательных площадок, пишет портал «Наш город».

В сентябре этого года планируется открыть Центр профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Тюмени.

Тюменская область стала одним из 11 регионов, в которых откроются центры непрерывного профессионального образования. Они создаются в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее «Известия» сообщали, что в российской программе обучения будущих педагогов может появиться интернатура.