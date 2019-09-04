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Голодец назвала лидирующим российское образование в сфере искусства

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что страна должна поддерживать высокие стандарты образования в сфере искусства. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает ТАСС.

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«Мы понимаем, как важно привести ребенка впервые в театр, в музей, на выставку и на понятном для него языке рассказать, пояснить, дать впечатления именно в самом раннем возрасте. И для этого мы стремимся изменить систему общего культурологического образования и просвещения», — сказала Голодец на сессии «Культурные люди — реализация проектов по повышению интеллектуального и культурного уровня образования», проходящей в рамках Восточного экономического форума.

Вице-премьер подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в этой области образования. «Наши консерватории устойчиво входят в число лучших консерваторий мира, наши художественные учебные заведения тоже занимают всегда топовые позиции, я не говорю о наших исследовательских центрах, таких как хореографические училища, наши центральные музыкальные школы», — пояснила она.

2 сентября сообщалось, что в рамках культурной программы на ВЭФ-2019 привезут картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджия». После завершения мероприятий произведение и его тактильную копию разместят на выставке в Приморской государственной картинной галерее.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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